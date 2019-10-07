10月10日雙十國慶即將到來，網紅「館長」陳之漢嗆聲台灣藝人，說保證沒人敢把青天白日滿地紅po微博並加上一句「中華民國108年生日快樂」。對此，有網友憶起一代巨星鄧麗君，指出她當年曾說「我回大陸演唱的那一天，就是三民主義統一中國的那一天」，今昔對照，讓網友深深感慨。
日前中共建政70年，眾多台灣藝人在微博發出「生日快樂」慶賀文。館長今在臉書貼出青天白日滿地紅國旗照，並說「希望10/10國慶日，台灣藝人能敢po微博這張照片加上一句中華民國108年生日快樂。我敢保證沒人敢po你信不信?」，並寫打油詩「翻牆不愛黨 愛黨不翻牆 翻牆又愛黨 準是狗娘養」諷刺。
文章貼出短短4小時，就獲得4.5萬個讚，更有網友貼出一代巨星鄧麗君的維基百科截圖，指鄧麗君曾說過「我回大陸演唱的那一天，就是三民主義統一中國的那一天。堅持在大陸實現民主之前，將永不踏入大陸土地……。」
網友留言勾起眾多網友回憶，紛紛表示「不愧是一代巨星，十分敬佩」、「鄧麗君小姐真的是一代楷模」、「鄧小姐是真正的中華兒女」。
另有人感嘆「我保證沒人敢+1」、藝人會跟你說，表演歸表演，政治歸政治，孫子們自然就歸…」、「他們都愛人民幣啊」、「希望有人能打臉你 但感覺應該沒有」。
文章來源：《飆悍》臉書
(中時電子報)
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