網友貼出鄧麗君維基百科截圖。（照片來源：臉書《飆悍》）

鄧麗君紀念郵票。（中時資料照 張兆輝攝）

10月10日雙十國慶即將到來，網紅「館長」陳之漢嗆聲台灣藝人，說保證沒人敢把青天白日滿地紅po微博並加上一句「中華民國108年生日快樂」。對此，有網友憶起一代巨星鄧麗君，指出她當年曾說「我回大陸演唱的那一天，就是三民主義統一中國的那一天」，今昔對照，讓網友深深感慨。

日前中共建政70年，眾多台灣藝人在微博發出「生日快樂」慶賀文。館長今在臉書貼出青天白日滿地紅國旗照，並說「希望10/10國慶日，台灣藝人能敢po微博這張照片加上一句中華民國108年生日快樂。我敢保證沒人敢po你信不信?」，並寫打油詩「翻牆不愛黨 愛黨不翻牆 翻牆又愛黨 準是狗娘養」諷刺。

文章貼出短短4小時，就獲得4.5萬個讚，更有網友貼出一代巨星鄧麗君的維基百科截圖，指鄧麗君曾說過「我回大陸演唱的那一天，就是三民主義統一中國的那一天。堅持在大陸實現民主之前，將永不踏入大陸土地……。」

網友留言勾起眾多網友回憶，紛紛表示「不愧是一代巨星，十分敬佩」、「鄧麗君小姐真的是一代楷模」、「鄧小姐是真正的中華兒女」。

另有人感嘆「我保證沒人敢+1」、藝人會跟你說，表演歸表演，政治歸政治，孫子們自然就歸…」、「他們都愛人民幣啊」、「希望有人能打臉你 但感覺應該沒有」。

(中時電子報)