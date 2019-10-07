台中大雅區一違建農地工廠發生火警，造成兩名消防員罹難，讓外界再度關注農地違建。有立法委員今在立法院再度質疑，為什麼遲未見農委會公布第二波農地違建名單。農委會主委陳吉仲回應，違規工廠名單都是滾動式檢討，沒有所謂拆遷名單，只要違規就是拆。

陳吉仲今天到立法院進行109年度施政報告和收支預算報告，立委徐永明質詢時指出，台中違章工廠惡火帶走兩名勇消生命，農委會兩年前就曾宣示，一定會公布違章工廠名單，現在卻說沒有名單，農委會「是忘記了，還是害怕想起來」。

蔡英文總統承諾上任後新蓋的農地違建「即報即拆」，目前全台約13萬處農地違建，其中違章工廠有3.8萬、占地約1.4萬公頃，但過去4 年來，只拆了16家，拆遷速度完全跟不上違建成長速度。

陳吉仲表示，沒有所謂公布違建清單的問題，2017年公告第一波「即報即拆」違建名單僅17家，但1家被認定為住宅不予處理，其餘16家已經陸續拆除。

他強調，接下來會完全配合《工廠輔導管理法》，包括在2016年5月20日後新增農地上興建的所有工程全部都要拆除，並由地方政府主責拆除，若地方政府不拆除、中央主管機關就是經濟部就可以直接斷水斷電，絕對不會改變，農委會絕對配合經濟部執行「即報即拆」。

為達成食品安全，陳吉仲指出，農地上只要有屬於高污染的工程全部都要移除，已由環保署規範，而1.4萬公頃上所有的農地，若10年內沒辦法符合所有消防、環保要求的規定，同樣將比照新增的工廠一律拆除。

(工商 )