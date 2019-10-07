2019年第1屆卡達ANOC世界沙灘運動會將於10月12日開幕，中華代表團7日舉行授旗典禮，教育部林騰蛟常務次長勗勉選手在競賽中創下最佳成績，為國爭光，汲取經驗，並爲日後各項國際賽會奠定基礎。

本屆世界沙灘運動會訂於10月12日至16日於卡達杜哈舉行，比賽種類與項目奧運及非奧運項目皆有，共舉辦15種運動競賽(17個運動項目)。由於世界沙灘運動會參加資格嚴謹，我國取得空手道(1男1女)、鐵人三項的水陸兩項(1男1女)及運動攀登(1女)共5位選手參賽資格，代表團預訂於8日起陸續分批前往。

本屆世界沙灘運動會原訂於2019年5月30日在美國聖地牙哥舉行，因主辦單位未能籌措足夠資金的情況下而改在卡達杜哈舉辦，本屆沙灘運動是由國家奧會聯合會（Association of National Olympic Committees, ANOC）主導，原則每4年舉辦1次，此為繼亞洲沙灘運動會後，首屆舉辦的世界綜合性沙灘運動會。

教育部體育署表示，沙灘運動會的競賽有別於奧亞運項目在比賽場館內舉行，大部分的比賽項目都在沙灘、海邊舉行，比賽項目非常具有特色，希望我國所有參賽教練、選手除了能在比賽中展現我國選手的活力、熱情之外，更能充分將自身的實力表現出來，突破自我，勇獲佳績。

此次擔任中華代表團總領隊的是中華民國鐵人三項協會理事長劉玉峯，「雖然只有5位選手參賽，但兵貴在精不在多，相信所有選手都會全力以赴，爭取到最好成績，並且凱旋歸國。」

(中時電子報)