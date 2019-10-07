台灣每年約有1000個嬰幼兒感染人類呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)，其中有高達9成為2歲以下的嬰幼兒，國衛院研發重組腺病毒疫苗，具有抑制病毒、降低發炎等症狀，未來疫苗問市可讓15歲以下小孩及65歲以上老人接種，確保國人健康。

人類呼吸道融合病毒是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯，死亡率1％，這種病毒的棘手之處，在於其病程進展快速，只需2、3天即可從發燒發展為嚴重呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎。

由於目前感染呼吸道融合病並沒有治療的藥物，僅能事先使用對抗F蛋白質的單株抗體進行預防，而且必須固定1個月服用1次，在藥物價格或時程療都是不少負擔。

以往各國際藥廠使用體外合成蛋白質的傳統研發，都無法成功製造疫苗，國衛院感染症與疫苗研究所研究員周彥宏團隊利用黏膜性載體發展帶有Ｆ蛋白質的重組腺病毒疫苗（Ad-RSV），能夠有效抑制感染肺部組織細胞的呼吸道融合病毒量，降低肺部組織發炎或體重減輕。

這是治療呼吸道融合病毒的重大突破，周彥宏說，從棉花鼠實驗顯示，以腺病毒載體攜帶RSA基因的重組腺病毒疫苗，可以激發人類呼吸道融合病毒特異性的Th1細胞免疫反應的活化與中和抗體的形成，有效降低肺部組織細胞的病毒量。

周彥宏表示，以腺病毒為載體在2000年已經研發成功，問題是要放進什麼？有人放入對抗伊波拉病毒、有人放入流感，而他放進RSV是全球首例，而重組腺病毒疫苗會減輕嗜酸性淋巴球在血液裡增生的作用，降低呼吸道融合病毒的病理反應。

周彥宏的研發從2009年與美國衛生單位合作開始，目前已經獲得專利，將於今年底進行臨床人體試驗，他指出，從第1期臨床試驗到第3期最快需時3年，所以希望能在3年內讓這種鼻腔注射的疫苗上市，更期待成為常規疫苗造福國人。

(中時 )