大甲裕珍馨三寶文化館展出43件柴燒陶藝作品。（陳淑娥攝）

陶藝大師林瑞華以1544℃柴燒作品「脈」。（陳淑娥攝）

金氏世界紀錄柴燒窯1563℃最高溫保持者－陶藝大師林瑞華，以柴燒探討不上釉的自然奧妙，在台中大甲裕珍馨三寶文化館展出43件柴燒陶藝作品，展期即日起至11月10日止，歡迎鄉親前往參觀柴燒之美！

30年前林瑞華因不忍見傳統陶業沒落，放棄前途看好的營造業工作，回到竹南蛇窯與父親林添福一起作陶。林瑞華從「橫焰火」的嘗試，到「半倒焰火」的實驗，發展至「全倒焰之火」的詮釋；從選土、練土到造窯；從撿木頭、分類到燒窯，藉由作品一次又一次把與火的對話記錄下來，醞釀出「釉母」理論。

林瑞華在創作中，一次又一次試圖超越土的極限，嘗試火舞的各種可能。他以大自然礦石為師，「形」與「色」更加單純，質的藝術成為想要詮釋的全新領域。

這次展出「十彩窯汗」系列，是林瑞華在2001年發表，當時發表令大家驚豔，因為用泥土做成的窯磚，在經年累月柴燒下所產生的渾厚多變的「窯汗」，之前大家都避之惟恐不及，而林瑞華在經過1年多的觀察蛇窯內壁後，發現美麗又自然的「窯汗」，並將它運用在作品上，做成獨一無二「十彩窯汗」系列。

林瑞華在2013年發表1551℃柴燒創作，在2016年更創下1563℃金氏世界紀錄，是現階段所知最高溫的柴燒陶藝創作！

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，三寶文化館是提供藝術家一個平台，讓民眾有機會接觸好的藝術文化，柴燒陶的低調樸素、自然雅致及永久醇厚，一如在大甲飄香近一甲子的裕珍馨酥餅，希望大家一起來三寶文化館欣賞柴燒之美。

(中時 )