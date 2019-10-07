資深藝人恬娃是忠實「郭粉」，多次公開力挺郭台銘參選總統，在他宣布不選後，還崩潰大哭要「退出演藝圈」，近日她受訪時坦言，會支持郭董是因為他「孝順、有品味、有經濟觀」，至於為何這幾年關心起政治了，她也坦白說以前沒時間，現在就沒什麼戲拍，「我現在人生谷底啦」。

據《鏡週刊》報導，恬娃當年簽進台視後，第二部戲就是女主角了，不過後多演出配角，雖然不紅，但還是有忙碌的行程，因為那個年代能被認出就很不容易，所以她南北跑秀，「那時東區一棟透天1百萬，我賺2個月就有了」。

恬娃在風光的時候賺了不少錢，應該下半生不愁吃穿，但她透露自己沒存到什麼錢，因為前夫愛做生意，她賺的錢幾乎賠光了，後來離婚獨自撫養女兒，但演藝工作機會越來越少，也因為形象問題沒戲可拍，「我現在人生谷底啦」，所以她坦言還是有靠人幫忙。

原來她長年來當人家小三，元配也知道她，對方是生意人，平常開銷都靠他資助，她也認當小三時「才是人生最快樂的時光」，剛開始雖然有點道德的顧忌，但演藝圈不少人不管是當元配或小三，幾乎都是拿錢出來倒貼，最後也沒得到什麼，但這個男的不僅對她好，又照顧她的生活，「我沒什麼好抱怨的。」不過這幾年，男方退休回鄉下過日子，恬娃也斷金援了，雖然寂寞時她也想找個伴陪，但這個年紀很難了。

(中時電子報)