#Rockets “Auspicious Clouds” City Edition jerseys. pic.twitter.com/sHaghoDCBm — Kelly Iko (@KellyIkoNBA) 2018年11月8日

火箭總管莫瑞(Daryl Morey)在點燃大陸球迷的怒火之後仍不道歉，很快就獲得幾位美國政治人物發言相挺。出身德州的共和黨議員克魯茲(Ted Cruz)推文表示：「我半輩子都是火箭隊球迷，我很驕傲看到莫瑞站出來指責中共對待香港示威者的手段。反觀NBA居然退縮了，真是可恥。」

擬參選總統的台裔民主黨員楊安澤(Andrew Yang)推文說：「中國政府封殺火箭是非常糟糕(terrible)的行為。」其實大陸政府目前還沒有直接評論此事。另一位同黨參選者卡斯楚(Julian Castro)也表示：「中國利用經濟實力把所有異議者噤聲，即使在美國也逃不掉。我們不容許任何美國人民遭受霸凌。」

「休士頓，我們有麻煩了。」網路論壇reddit的美國鄉民發起「我挺莫瑞」討論串，火箭球迷大部分是當地人，不僅是共和黨的票倉，況且德州人也不是好惹的。還有人罵說：「NBA就是偽善，平常搞政治正確，碰到中國就噤聲。」

火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)事發時人不在國內，但他已經告訴ESPN說他跟莫瑞之間沒問題。另推文表示「我們不是政治團體，莫瑞的發言不代表我們立場。」莫瑞雖承受龐大壓力，目前還不至於遭撤換。反而是老闆費爾蒂塔被美國球迷罵很慘，因為他試圖和莫瑞切割。

這件事終究還是生意上的問題，姚明2002年加盟火箭，雖然活躍時間不長仍入選名人堂，相信與他在大陸市場的影響力有關。NBA自2008年正式進軍大陸市場，上季的收看人數已超過6.4億。大陸球迷抵制火箭也不至於動搖NBA發展成熟的市場，只是NBA如果跟火箭切割，最後倒楣的就只有火箭而已。

(中時電子報)