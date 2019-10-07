國民黨總統參選人韓國瑜近日聲勢下滑，也已連2周沒造勢，是否能再創九合一選舉奇蹟令外界好奇！對此，有網友提出四觀點，並認為韓選前完全不要辦造勢，是不是反而有機會逆轉？其中有名網友直言，半年前韓完全沒造勢民調第一，整天往外跑，民調將越跑越低。

網友Lime5566在PTT發文問及，「韓選前完全不要辦造勢反而有機會逆轉吧？」該網友提出四點，首先，他認為辦造勢只是讓韓粉出來透氣 不會吸引中間選民，此外，他認為，若看到一堆中年韓粉出來，更把年輕人嚇出來投票，現在民調蔡贏10幾趴，年輕人反而懶得出來投。第三點，該網友說多辦造勢會多說錯話，什麼話都不要說還比較好。最後，該網友認為，即便沒辦造勢，韓粉仍照投韓，不可能跑票。「韓是不是選前一場造勢都不要辦反而更好？」

對此，有網友認為「民調是被自己搞掉的。半年前他完全沒造勢民調第一，現在整天往外跑，民調越跑越低，他自己都不知道原因」、「還是要小心！半年前誰會知道現在這情勢」、「絕對要辦，設下選舉障礙」。但也有網友認為「他不造勢初選會贏嗎？」、「他就只會造勢」、「韓國瑜造勢講空話」。

(中時電子報)