台電表示，台中市環保局明知廢水處理廠未完工，選在9月19日至中火取水樣，檢測結果超標無法避免，台電對市府此刻意作法深感遺憾。（黃國峰攝）

超標就是超標！台中市環保局7日反擊台電，9月查獲中火放流水「硼」嚴重超標24倍，大動作開記者會，宣示「不排除重罰最高2000萬元，或者勒令停工。」台電質疑，「硼」明年才納入檢測申報項目，環保局在廢水處理廠未完成前檢測，對此刻意作法深感遺憾。環保局長吳志超說，環保署2017年12月25日就將「硼」列入放流水標準項目，反嗆台電「不要將申報項目與排放標準搞混了！」

台中市府今日舉行記者會，說明中火放流水「硼」違規超標24倍，不排除重罰最高2000萬元，或勒令停工。

台電表示，「硼」今年才公告納入發電廠須檢測的新增項目，明年開始申報，廢水處理廠預定今年底完工運轉，環保局明知新增申報項目之規定尚未開始施行，廢水處理廠亦尚未完工，選在9月19日至中火取水樣，檢測結果超標本即無法避免，台電對此刻意作法深感遺憾。

對此，吳志超嚴正駁斥，根據環保署106年12月25日發佈施行的放流水標準，發電廠放流水若含有汙染物「硼」，自發佈施行日起，就應符合5毫克／公升的標準值，台電的說法不知道是「刻意規避還是真的不清楚？」無論如何，超標就是超標！

此外，台電稱今年5月9日已提報「硝酸鹽氮」改善計畫書，有納入「硼」改善計畫，環保局強調，中火先前放流水是「硝酸鹽氮」未符合標準，改善計畫書內容針對「硝酸鹽氮」，且須於90天內完成改善，90天改善工作內容並未提及「除硼處理工程」，台電所謂環保局刻意在「硼」改善期間採樣檢測的說法，與事實完全不符。

「環保局今年1至9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規」，環保局10月5日已行文台電依法提出陳述意見，台電須10月21日前作出陳述，若未具正當理由，市府將依違規情節處分，最高重罰2000萬元，或者勒令停工，預計10月底做出裁決。

對違規排放汙水被市府抓包，台電坦誠表示「抱歉！」但強調，水汙方面，台電為因應政府加嚴放流水標準，規畫於中火新建廢水處理廠，4月硝酸鹽氮超標問題發生後立即採取減產、製成調整等短期作為，9月底完成「除硝酸鹽氮處理工程」，長期有賴年底廢水處理廠新建完成，一舉提升廢水處理能力並符合放流水加嚴準。

(中時 )