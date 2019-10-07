基隆市各里辦理敬老重陽活動，安樂區五福里邀請數百名阿公阿嬤，到里民活動中心歡慶屬於他們的節日，更有高齡103歲的陳顏花阿嬤一起來參與活動。立法委員參選人宋瑋莉也特別前往扶著長輩們一起切蛋糕慶祝（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市各里辦理敬老重陽活動，安樂區五福里邀請數百名阿公阿嬤，到里民活動中心歡慶屬於他們的節日，更有高齡103歲的陳顏花阿嬤一起來參與活動。立法委員參選人宋瑋莉也特別前往扶著長輩們一起切蛋糕慶祝（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市各里辦理敬老重陽活動，安樂區五福里邀請數百名阿公阿嬤，到里民活動中心歡慶屬於他們的節日，更有高齡103歲的陳顏花阿嬤一起來參與活動。立法委員參選人宋瑋莉也特別前往扶著長輩們一起切蛋糕慶祝（宋瑋莉辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

今天是一年一度的敬老重陽節，基隆市各里盛大辦理敬老重陽活動，安樂區五福里邀請數百名在當地生活超過一甲子的阿公阿嬤，到里民活動中心歡慶屬於他們的節日，更有高齡103歲的陳顏花阿嬤一起來參與活動。立法委員參選人宋瑋莉特別前往與長輩們牽著手切蛋糕慶祝，她強調「家有一老，如有一寶」，每位老人家都是匯聚寶貴經驗及智慧於一身的人生典範，也藉這個機會提醒社會各界要敬老尊賢。

宋瑋莉指出，基隆是個年長者居多的城市，政府日前持續推動長照2.0的各項服務，但對於長輩行動通勤的部分，還尚可加強，比如基隆市內公車規定，只要年滿65歲就能免費搭乘，但快捷公車、私人客運雖較舒適，可是對長輩僅享有半價優惠。她表示，政府應著重老人福利全盤思考，進一步補足長輩該享有的優惠，讓他們不會因日常通勤而困擾，打造真正的國際級友善都市。

基市府社會處則回應說，根據老人福利法第25條，老人搭乘全台灣公、民營的水、陸、空的大眾運輸工具、參觀文教設施，一律給予半價優惠。社會處也指出，市府為關懷長輩提供進一步的補貼，訂立「基隆市老人及身心障礙者乘坐公車優待辦法」，將民眾原本需要負擔的另一半費用，由市政府承擔，並強調，快捷公車、私人客運多為跨縣市公車，雖無法適用市內公車優待，但仍享有老人福利法所規定的全國半價優惠，持續提供給長輩舒適安全的乘車環境，請安心搭乘。

(中時 )