近日，新加坡總理李顯龍接受美國有線新聞網（CNN）節目專訪時表示，如果不得不在美國和大陸之間做出選擇，亞洲大多數國家將會「非常不高興」。他強調說，我們所有人都依賴於穩定的陸美關係，若陸美之間的良性關係被破壞，對全世界都不利。

據新加坡《海峽時報》7日報道，上個月到美國進行工作訪問期間，李顯龍接受CNN主持人紮卡利亞（Fareed Zakaria）專訪。李顯龍在美國當地時間6日早些時候（北京時間6日22時）播出的訪談中指出，美國在亞太地區的條約盟友日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭和泰國，他們最大的貿易夥伴都是大陸，要求這些國家「選邊站」會使他們處於困難境地。

李顯龍表示，「新加坡，我們不是（美國的）盟友，我們是美國的親密夥伴，但中國是新加坡最大的貿易夥伴，兩國貿易聯繫也比與美國的更大。」

訪問紐約期間，李顯龍還會見了美國總統川普。在被問及是否有向川普傳達對「美國撤出亞太會將勢力範圍讓給大陸」的擔憂時，李顯龍回應稱，不認為美國會撤出，美國正在非常非常積極地與大陸接觸，這不是一個愉快的接觸，但美國並沒有退出該領域。

李顯龍續指，如果陸美關係不穩定、不友好，若面臨「選邊站」的巨大壓力，這將是一個非常痛苦的選擇。我們所有人都依賴於穩定的陸美關係，日益密切的陸美經濟合作，投資、貿易以及人才和思想的流動。但是現在的發展趨勢，這種良性趨勢正在被破壞，甚至可能被扭轉，這對世界不利。

(中時 )