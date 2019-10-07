這次的便當採用太保、朴子、鹿草、布袋、水上、新港4鄉鎮市農會的當季在地食材，菜色豐富美味。（張亦惠攝）

嘉義縣6鄉鎮市農會為響應「食物日」推出「15日食物日特色便當」將在地食材做成7道料理，推出1000份便當每份80元，即日起可預訂15日當天就能吃到，並將義賣所得全數捐給天主教敏道家園。

這次的便當採用太保、朴子、鹿草、布袋、水上、新港6鄉鎮市農會的當季在地食材，包括朴子農會有機紅薏仁及糙米製成的「紅薏小女孩」、水上鄉農會蓮藕粉及番茄的「藕遇在嘉」、布袋鎮農會白玉苦瓜的「雙瓜相會」、太保農會有機蔬菜的「保証安心有機蔬食」、鹿草鄉農會御正童子雞搭配上在地秋葵的「秋葵遇上童仔雞」、新港鄉農會黑豆的「黑眼豆豆」及新港鄉農會彩椒結合布袋鎮農會履歷白蝦炒出的「椒椒愛蝦蝦」，豐富的菜色可在15日當天能吃到。

翁章梁表示，許多的食材都是透過農漁民辛苦栽種、養殖來的，這次縣府透過「食物日」的推廣，結合6個鄉鎮市農會，將在地特色產地料理提供給民眾，不僅從食材到餐桌為消費者完整把關，也透過活動義賣，全數捐給敏道家園，歡迎大家踴躍預購，一同做公益。

縣農會總幹事黃貞瑜說，食物日呼籲大眾盡量購買原型食物烹煮，不要浪費也不要過量飲食，大家即日起可到參與的6家農會預購，15日當天就能吃到美味又安全的愛心便當。

(中時 )