韓國瑜競辦今7日發聲明表示，針對名嘴黃光芹從今年6月14日開始，在臉書重詆毀韓國瑜及其家人名譽，韓競辦經委請律師蒐集證據後，決定對黃其中7篇文，正式提出7項妨害名譽告訴。而韓國瑜為何會對黃光芹提告，這也許可以從去年11月底選舉後的出版傳記說起。

韓國瑜去年12月和黃光芹合作出傳記書《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》，內容是黃光芹撰文，韓國瑜口述，原本雙方合作都還愉快，風平浪靜。但到了今年3月11日，黃光芹再談廣播節目專訪韓國瑜。黃問及韓國瑜之後會不會趁勢選總統？韓當時稱「目前跟未來都不會考慮（選總統），且4月不會去領表」，但事後韓國瑜受訪卻反問「誰說的？」，讓外界不解，且當時部份韓粉更期盼，韓國瑜能出來選總統救中華民國。而黃光芹就此事也在臉書PO文稱，若韓國瑜真想選總統，要推翻專訪內容也無妨，但她只能說，是韓國瑜自己的慾念在動搖。

此說法當時引起韓粉生氣，紛紛進攻黃臉書，有甚者揚言要傷害黃光芹的兒子，更讓黃光芹動怒，稱韓國瑜的一句話，吹響了韓粉的進攻號角。

而12月出版的傳記著作，隔了一段時間，到了4月，又引發版稅爭議，與韓國瑜妻子李佳芬撕破臉，對於版稅到底是16%、18%、20%各說各話，到了4月27日，韓國瑜受訪說，「所有這些費用我們賺到了，我們希望出版社多一點給我們。」但韓國瑜也強調，「版稅不管多少趴，當然希望趴數高一點，賺到錢回來了，一樣投注公益事業」。

5月15日，時報出版提前中止韓國瑜傳記合約，並於網站張貼公告「應作者要求，雙方同意自6月1日起中止合約，所有庫存銷售完畢不再印行」，即正式下市，創下時報出版44年來所有圖書最短壽命記錄。時報出版總經理趙政岷也透露是韓國瑜主動要求解約。

時間來到6月中旬，黃光芹開始在臉書連續發文，以《大說謊家韓國瑜系列》多次對韓國瑜的言行有所評論，甚至爆料，韓國瑜出賣同志的『黑歷史』，還不只一椿。連韓國瑜黨內初選期間，也對韓國瑜言行冷嘲熱諷。

而且到了7月初，黃更以「你所不知道的韓國瑜」系列文章，對韓國瑜多次評論有損及名譽的事誼。讓韓國瑜忍無可忍，在受訪時多次公開呼籲黃光芹不要再亂黑，但黃光芹並未聽勸，仍屢屢在臉書黑韓。

有鑑於此，韓競辦在委請律師蒐證後，即在8月時，韓國瑜就已對黃光芹和民進黨前立委賴坤成提告訴，並決定在今天10月7號，再對黃光芹其中7篇文，正式提出7項妨害名譽等告訴。而被告的黃光芹今也在臉書回應，「粉身碎骨，傾家蕩產，在所不惜！」、「就over my body吧！」更稱：「我生在台灣，長在台灣，將來死在台灣，我不接受摸頭，也不會把筆停下」。

(中時電子報)