台灣熱吵民主協會理事長林心乙指出，台中市參與式預算培力了許多人，期望市府不要把公民辛苦提出的問題當作障礙。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市參與式預算共學團舉辦「提案人工作坊成果發表會」，公布2017、2018年提案人訪調成果，顯示有70％的參與式預算提案停滯或是尚未執行，另外也提出參與式預算改進的方向，期望優化未來台中市府的公民參與機制。

台中市府民政局自2015年開始至2018年，於8個行政區陸續推動參與式預算，開放一部分的公共預算，邀請公民提案、討論、投票，獲選提案交由市政府相關業務局處執行。

「參與式預算共學團-提案人工作坊」由民間自發，成員涵蓋歷屆提案人，及關心市政的團體和個人，自主訪調2017、2018年台中參與式預算獲選提案的24名提案人，並舉行多場工作坊釐清盤點提案進各局處執行遭遇的狀況。

其中，包括政策缺乏延續性、溝通狀況不良、府內和項協調整合狀況不佳、執行效果不如預期等問題。最後共學團並提出減法式參與式預算、聯合審核管考機制、陪伴輔導制度改良等機制優化之方向。

台中市府研考會組長林厚成、社會局科長陳文治分享市府執行參與式預算遭遇的困難，如民眾對各部門業務職掌不熟悉、民眾提案發想與公部門執行方法落差，以及合法性之問題、局處缺乏提案執行經費等。

研考會指出，市府已具備執行進度之控管系統，且與國發會Join公民參與平台合作，推動線上公民參與，歡迎民眾上網提案連署。

台中市府建設局副總工程司徐守全說，建設局依據過往提案執行的經驗，今年局內自行改良機制推出主題式參與式預算，期望藉由將民眾意見納入廁所革命和共融式公園計畫。

台北醫學大學助理教授施聖文說，台中市政府將推出的主題式參與式預算，可思考如何納入利害關係人意見，思考政策的延續性，市府可推行減法式參與式預算，開放公民討論可刪減的公共預算，可減輕公部門業務負擔，同時解決局內預算不足、被迫挪用的困難。

台灣熱吵民主協會理事長林心乙強調，台中市參與式預算培力許多人，期望市府不要把公民辛苦提出的問題當作障礙，特別是民間的共學團已提出機制改進的方向，應當作政策改良的基礎。

林心乙說，提案執行局處應主動與提案人溝通協調，此政策好不容易培力公民參與公共事務，勿突然中斷又把人民推開，造成不信任。並且應設計易讀方式公開提案執行進度，說明提案執行之狀況和原因。優化既有的參與機制，能創造公私協力的機會而不是對立。

共學團成員石安婷指出，台灣缺乏的不是看到問題的人，而是解決問題的人。透過共學團的計畫發現，市府可以多參考其他縣市之經驗，也希望吸引更多年輕人參與公共事務，從關心自身議題開始，讓這塊土地更美好。

(中時 )