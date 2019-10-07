九九重陽佳節，參選台南市第六選區立委的前國民黨主席洪秀柱，連日來跑了10多場重陽敬老活動，獲得大批長輩的歡迎。洪秀柱說，有位80歲的「偶爸」說他從沒想過有機會能跟主席層級的人拍照，許多長者也開心黨能推出她這樣的參選人，重新喚起對藍營的認同。

洪秀柱表示，這幾天跑了10來場重陽敬老活動，紮紮實實地感受到地方婆婆媽媽、叔叔伯伯的無限熱情；人家都說重陽是敬老，但她怎麼看大家都不老，都是充滿活力又青春的資深兄弟姊妹。

洪秀柱還打趣教大家保持年輕的方式，強調年齡要放冰箱不能放銀行，銀行長了利息，年紀會變多，放冷凍庫則會「凍齡」，惹得現場歡笑不斷。

洪秀柱更與長輩們分享參選心得說，選舉就像選老公老婆一樣，大家都會精挑細選，找一位可以託付終身的對象；選舉也是一樣，一定要經過比較，選擇有能力、會做事的好立委，不然選錯人，痛苦的是老百姓。

連日來，洪秀柱深入選區南關線及東區，與長輩及地方選民搏感情。她在關廟區參加新埔長壽會慶生會時，主動為五府千歲與在場鄉親高唱台語老歌，不僅台下響起如雷的掌聲，不少親綠的鄉親也給她拍手鼓勵，甚至還有人表示，「沒想到她這麼接地氣」。

洪秀柱還說，「我不信邪」，人家說台南都是一片綠，她才不相信。「如果你家冰箱的菜臭酸了，你當然會把它丟掉」；人也是一樣，做得好讓他繼續做，做不好讓他下台，換人來做。她更高呼希望台南人重新做個選擇，如果覺得她不錯，「換一個人來做立委好不好？」現場熱烈回應說「好」。

洪秀柱還認為，過去國民黨對南部的經營確實不足，但她相信她的這股能量可以延伸，重新點燃藍營在南部縣市的火種，擴大為百姓的服務。

(中時 )