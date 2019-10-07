台中市豐原轉運中心7日動土，市長盧秀燕（中）主持典禮。（陳淑娥攝）

台中市豐原轉運中心動土典禮7日舉行，預計2021年12月可完工。（陳淑娥攝）

斥資7.33億元的台中市豐原轉運中心7日終於動土，規畫興建地下2層、地上5層多目標使用建築，不僅有停車場，還有商場可逛，可停放汽車301席、機車849席，未來將與豐原火車站無縫接軌，預計2021年12月完工，讓民眾回家的路更便利。

豐原轉運中心動土典禮由市長盧秀燕主持，市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒、交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、交通局長葉昭甫、經發局長張峯源、都發局長黃文彬、市府顧問李允傑、豐原區長徐照山、立委江啟臣、市議員王朝坤、陳清龍服務處代表及多位地方里長到場。

台中市長盧秀燕指出，今年6月位於豐富專案內、總經費約4億多的豐原國民運動中心開始動工，再加上豐原轉運中心，新市府上任不到1年已投資豐原10多億元，未來轉運中心可與豐原火車站無縫接軌，讓民眾回家的路更便利，豐原也將成為山城地區的交通樞紐。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心1樓為設計為挑高、穿透性廣場，由於原基地具高低落差，市府透過緩坡設計，以便利旅客進出，建築也結合鐵路及山洞意象設計。

與豐原車站串連的東仁街也規畫為全人廣場，建物也預留結構供未來向上增建使用空間，滿足周邊停車需求。此外，現有豐勢路側公車候車亭將原地保留，施工期間維持營運狀態。

豐原轉運中心為多功能建築物斥資7.33億元打造，除平面層設置預估8席上下客月台外，2樓規畫商場、地上3至5樓及地下2層作為停車場使用，將可停放汽車301席、機車849席，預計2021年12月完工。

(中時 )