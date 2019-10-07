毛寶貝經濟正夯，新北市交通局10日國慶連假開始，開出7條路線、各3班次的假日常設寵物公車，分別行經永和寶石寵物公園、中和四號寵物公園、新莊運動公園，讓飼主可以直接牽繩帶著毛小孩一同搭公車到公園遊玩，歡度國慶連假。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，這7條假日寵物公車路線和班次分別是243（10：35、12：15、13：55）、275副(05：40、10：30、15：00)、845（新莊發車時刻11：00、14：00、16：00）、859（10：00、14：00、17：00）、895(08：30、15：15、16：00)、綠2右(09：00、11：20、15：00)、 綠2左(09：10、11：30、15：08)。

民眾可於大台北公車網頁查詢寵物公車所在站位，而各寵物公車也將在車頭LED顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，方便民眾辨識。

林詩欽指出，目前因除了導盲犬無搭乘限制外，其他寵物受限旅客運送契約規定和避免影響其他乘客，飼主必須將寵物裝籠才能搭乘公車；有鑑於此，為了方便民眾帶寵物搭公車出遊，新北市交通局新增7條假日寵物公車路線，放寬載運寵物規定，讓飼主可直接牽繩帶著毛小孩搭公車。

交通局表示，後續將觀察寵物公車載送狀況，評估調整路線或增減班次，也提醒飼主帶寵物上、下車時，一定要緊牽繫繩、確認寵物上、下車安全，飼主也要隨身攜帶撿便器，以便即時清理，維護車內環境衛生。

(中時 )