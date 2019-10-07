為期10天的2019年卡達杜哈世界田徑錦標賽落幕了，美國勇奪14金11銀4銅，展現出霸主的威名，緊追在後的肯亞也只不過是5金2銀4銅，大陸3金3銀3銅，在所有參賽國家當中排名第三，創下了26年來最佳成績。

本屆世錦賽共計49個單項，43個國家拿到獎牌，美國的傳統項目就是短距離、欄架以及跳部，本屆的兩項世界紀錄也都是由美國選手所創造出來，女子400公尺跨欄決賽，奧運金牌得主穆哈麥德以52秒16改寫了自己保持的52秒20世界紀錄；全新的1600公尺混合式接力賽美國隊在預賽與決賽派出兩套不同陣容，結果不僅輕鬆奪冠，而且先後寫下世界紀錄。

此外，美國在投擲與中長距離也有斬獲，分別在女子鏈球、男子鉛球以及男子800公尺摘下金牌，女子3000公尺障礙、女子800公尺以及男子鉛球拿到銀牌。兩年後世錦賽回到美國田徑之鄉尤金舉行，屆時美國恐怕將會更加強大。

兩年前大陸田徑在世錦賽奪得2金3銀2銅，本屆3金3銀3銅，全面超越上屆成績，女子50公里競走拿下金銀兩面獎牌，緊接著在女子20公里競走賽更是包辦了金銀銅，鞏立蛟則在女子鉛球項目完成衛冕，女子標槍獲得銀與銅，女子鏈球得銅。男子400公尺接力賽改寫全國紀錄，並且取得明年東京奧運入場券。

然而，大陸田徑也傳出警訊，本屆9面獎牌全部出現在競走和投擲項目，而且得牌的全部是女子選手，呈現女強男弱的態勢，以往男子競走的優勢也遭到日本全面打壓。

(中時電子報)