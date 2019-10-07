陳姓男子不慎遺失小米手機遭人占用，陳男是3C達人，透過「丟失模式」功能，經警協助逮到人。他重新申請SIM卡，使用手機「預設關閉系統」功能，再設定傳出遺失協尋訊息，該手機被人撿到，轉交給張男使用，張男因無法開機而送修，通訊業者開機看到協尋訊息通知手機主，經陳男報警逮到張男，檢方依收受贓物罪將張男起訴。

「拾到手機的好心人，手機裡有我重要的信息，我希望找回，麻煩您聯絡」通訊行業者打開送修的小米手機，竟看到畫面出現手機主人留下的協尋訊息及聯繫電話號碼，沒想到，經他聯繫陳男，報警循線逮到拿手機來送修的26歲張男。

張男到案時表示，手機是綽號「阿偉」男子交給他的，辯稱他打開手機出現的協尋文字有英文字，他看不懂。而通訊行業者則證稱，是張男拿手機來維修，且指稱手機故障。

3C達人陳男表示，他在2018年12月間騎機車時，手機不慎掉落遺失，他當天發現後，就以電腦登入廠商預設的手機GPS定位，發現手機的定位功能已被關閉。

陳男無法透過Google搜尋到手機的位置，立即重新申辦SIM，啟動手機「預設關閉系統」的功能，並設定協尋訊息，該手機只要開機，就會顯示出協尋訊息，並因系統已關閉，就無法使用。

(中時 )