台北萬芳醫院在「2019年世界安寧日」結合北醫附醫、雙和醫院舉辦緩和醫療的「我的醫療，我作主」活動，共襄盛舉的知名作家張曼娟在簽下預立醫療決定書後，由衷說出：「人生最後階段，輕盈地下車，而不必拖著沉重的行李」。

今年初得知國內通過病人自主權利法，張曼娟指出，她率先帶著高齡的父母到萬芳醫院，透過預立醫療照護諮商，她本人與父母都簽署預立醫療決定書，讓她與家人在人生最後階段時，可以享受人生安寧。

張曼娟的簽署書由父母親作見證人，因此她說：「這是父母親送給我最珍貴的禮物」。萬芳醫院院長陳大樑表示，預立醫療決定是經由病人、家屬及醫療團隊三方面的溝通，藉著預立醫療決定，為人生開啟另一扇門，讓病人及家屬能安心、放心，也是對病人生命的尊重。

預立醫療決定書簽署後，當有特定臨床條件之一，包括末期病人、癌末病人、永久植物人、極重度失智、不可逆轉昏迷情況下，將會按照預立醫療決定，是否要接受或拒絕醫療介紹，最後讓當事人獲得尊嚴善終。

萬芳醫院腎臟內科主治醫師鄭仲益指出，病人、家屬及醫療團隊在簽署過程中，會先經由預立醫療照護諮商，進行詳細說明討論，再由當事人簽下預立醫療決定書。

萬芳醫院安寧病房主任張家崙表示，許多癌末病人在安寧病房接受急性照護後，他也鼓勵病人在緩和期，能夠返回家中，接受居家安寧照護，讓病人在家裡享受溫馨與親情及熟悉環境，居家護理師定期訪視，讓病人心無罣礙完成人生最的旅程。

自從今年病人自主權利法通過後，截至目前為止，萬芳醫院已有將近70位民眾完成這件人生大事，實現「我的醫療，我作主」的理念。

(中時 )