海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊於6日上午接獲第13巡防區轉國搜中心通報，於臺灣灘接近中線海域有二艘陸船發出406求救信號，分別是「東泓」輪（12人）及「嘉良」輪（13人）；澎湖隊立即派遣澎湖艦前往參與搜救，香港亦派出定翼機，中國大陸則有「南海救101號」及直升機聯合救援，由於現場海象惡烈，已達8至9陣風10級，浪高6米，除「嘉良」輪（已沉沒）13名船員獲救外，另一艘錨泊翻覆的「東泓」輪上12名船員均失蹤待救。

陸方6000噸級「南海救101號」結合直升機作業，曾派人前往翻覆船舶敲打船體確認有無生存受困人員，惟均無回應，由於海象未見轉好，現場仍由「南海救101號」戒護，其他機艦船擴大搜索中。根據翻覆船現場狀況，該船為球型艏平底單艙雙車雙舵，應為一般江河級運砂船，本不應出現該海域，況且又適逢惡劣海象轉劇，故翻覆時該輪仍在下錨狀態，造成人員措手不及逃生。

澎湖艦昨日冒險前往亦十分危險，在抵達「嘉良」輪事故位置前，先以無線電呼叫確認是否為誤發，後來經其他船隻告知，該船落水人員已由附近漁船救起，隨即轉往「東泓」輪事故處，並與「南海救101號」構聯搜救，香港搜救定翼機因油料不足先行離場，改由陸方直升機協助搜尋。

艦隊分署澎湖海巡隊表示：有關海上救難工作均秉持人命救助為第一優先，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務。

(中時 )