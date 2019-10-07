台南市議長郭信良呼籲市議員郭清華1周內道歉，否則必提告。（本報資料照片）

民進黨籍台南市議員郭清華不滿明年度市府總預算被退，4日前往台南市議長郭信良的辦公室咆哮，並辱罵正在辦公的郭信良及其辦公室人員。郭信良7日認為，議會是公務機關，絕不容許有動作或言語暴力行為，呼籲郭清華1周內公開道歉，否則將依法提告。對此，郭清華說，「要告就去告」、「我沒在怕」，堅持不道歉。

郭信良指出，郭清華於4日上午逕行進入議長辦公室大聲咆哮，口出惡言辱駡正在辦公的他，嚴重影響他及辦公室人員的辦公；議會屬公務機關，各組室皆有其任務及獨立性的功能，絕不允許有動作或言語暴力行為。

郭信良還說，市議會屬180萬市民所有，議長是代表市民管理議會的管理者，任何意圖傷害或破壞議會尊嚴者，議長都有責捍衞與保護。郭清華當天公然在議長室爆粗口、謾罵三字經的行為，已嚴重傷害議會的尊嚴，他個人受辱尚可忍讓，但傷及議會尊嚴等同侮辱全體市民，身爲議長責無旁貸，必當全力捍衞。

郭信良誠懇呼籲郭清華1個星期內為當天的不當行為向議會公開道歉，否則議會必依法提告，以表彰捍衛議會尊嚴的決心，並向全體市民交待。

(中時 )