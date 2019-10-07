警方破獲以荷官學苑為掩護的大型賭場。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

警方破獲以荷官學苑為掩護的大型賭場。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局7日破獲一處大型賭場，查扣約3億籌碼及78萬餘元賭資，該賭場以博奕學苑作為掩護，主打美女荷官，並以台灣將會成立賭場之名目，吸引民眾加入荷官培訓行列學習一技之長，吸引大批民眾前往一探究竟。

警方指出，該賭場位於中壢區民族路上，負責人斥資千萬元，仿照外國賭場規格，主打美女荷官並以荷官學苑作為掩護，吸引民眾加入荷官培訓行列，訓練項目多元，有百家樂、德州撲克、21點、三寶、妞妞等賭法，學成後通過考試，還會頒發證照，未來可向外發展與陸、港、澳等國際大都市接軌。

該賭場在網路上以粉絲專頁吸引民眾，同時輔以會員制過濾成員及招募新成員獎金抽成方式，類似老鼠會，一個帶一個讓民眾掉入賭博陷阱。業者首先在賭場一樓設置實習桌，讓學員實習熟悉玩法，實習期間並讓美女荷官露臉吸引賭客進一步上鉤，時機成熟便帶上樓參與賭博，甚至有賭客為了見美女荷官，3天賭輸20萬元。

中壢警分局長劉印宮表示，本次查扣籌碼3億元及賭資78萬餘元，並逮捕涉案人計37人次，是桃警中壢在淨化轄區治安，打擊不法的具體展現，未來持續探查轄內不法業者，持續在警察淨化治安、維護交通、為民服務三大面向精進努力。

(中時 )