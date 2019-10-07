台南市後壁區崁頂社區鄰近菁寮老街，有全台唯一、超過百年歷史的射火馬民俗，農業局結合社區特色，11日將舉辦農村社區體驗遊程。（台南市農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市後壁區崁頂社區鄰近菁寮老街，有全台唯一、超過百年歷史的射火馬民俗，農業局結合社區特色，11日將舉辦農村社區體驗遊程。（台南市農業局提供／莊曜聰台南傳真）

崁頂社區位於台南市後壁區，緊鄰菁寮老街，擁有全台唯一的射火馬民俗，每年都會吸引許多文史工作者、攝影玩家及民眾前來參與，火馬數量逐年增加，地方也爭取申列為市定民俗，其實崁頂也有稻米、紅龍果、桑葚等農特產，農業局結合這些特色，11日將舉行農村體驗遊程，邀民眾一起來同樂。

台南市農業局長李朝塘表示，崁頂社區透過農村在生培根計畫「核心班」課程，推廣社區產業與文化，凝聚居民共識，賦予傳統農村新氣象，包括整理閒置土地，融入民俗意涵的「火馬歇腳新樂園」，除了改善社區環境，也傳承傳統文化。

李朝塘說，為推廣崁頂的農村之美，11日當天將舉辦農村社區體驗遊程，從最近火紅戲劇「俗女養成記」中取景的崁頂勸善堂開始，規畫一系列活動，包括品嘗農特產品、紅龍果加工體驗、火馬稻草DIY編織體驗、射火馬文化成果展示等，最後在火馬歇腳新樂園以「崁頂農村聚落巷道的餐桌」收尾，讓參與民眾感受在地產業與文化之美，有興趣的民眾可上BeClass線上報名系統洽詢。

除了後壁崁頂社區外，還有後壁新嘉、山上玉峯及安南鹿耳門等社區也將陸續舉辦產業活化活動，遍及南市山區、平原及海線，期望讓民眾認識更多不同風格的農漁村社區，體驗最當地的特色遊程與農特產品。

(中時 )