北斗分局破獲以27歲廖男為首的暴力、恐嚇取財犯罪組合，承辦是剛分發4個多月、27歲的李昱瑩（右一），英勇又膽大心細，令隊長李旺興與其他同仁印象深刻。（謝瓊雲攝）

27歲李昱瑩是警專30期，從警6年，去年通過彰化縣警局偵查佐招考，今年五月分發到北斗分局偵查隊，表現可圈可點令隊長李旺興相當讚許。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局執行掃黑行動，威力掃蕩檢肅黑幫，共查扣非法槍枝2枝，各級毒品、贓物，和不法犯罪所得13萬5200元，成效斐然。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(右2)肯定彰化警方掃黑行動，對全縣治安有很大的正面助益。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局配合全國同步掃黑行動，為期十天專案期間，總計帶回6名治平對象與幫眾33人，人數占全國3分之1，績效名列六都之外全國第一；彰化縣長王惠美7日上午特別公開表揚刑大偵三隊，與芳苑、鹿港、和美、北斗及員林等5分局，感謝警方辛勤。

彰化縣警局刑警大隊與全縣8個警分局針對全縣105處幫派成員聚集圍事、或經常出入場所，同步實施威力臨檢、搜索，共計檢肅治平目標6人及手下成員33名，合計39名犯嫌到案，其中甚至包括一名恐嚇前立委的蕭姓幫派份子。

其中，27歲的女警李昱瑩，警專30期、從警第6年，3年前擔任田中派出所女警時，騎警車隨所長外出巡邏，遭遇通緝犯拒絕攔查、還開車衝撞警方，她受傷掛彩，仍英勇開槍並徵用民眾機車繼續追捕，霸氣外露，就曾登上媒體版面。

李昱瑩說，姐姐早她一期考上警專就讀，受姐姐影響、在父母全力支持下從警，當年圍捕通緝犯的過程雖然就被撞倒在地、右腳受傷，卻也讓她發現內心滿滿的正義感，開始對於偵辦刑案產生興趣：去年她毅然決然報考並通過縣警局自行招考的偵查員考試，在長期鬧刑警荒的彰化縣，十分少見。

北斗分局偵查隊長李旺興說，李昱瑩5月剛分發到隊上，成為偵查佐僅4個多月資歷，參與治平專案辦案，不論簽辦公文、偵辦案件，文筆好加上敏感度強，膽大心細、表現可圈可點，令同仁印象深刻。

王惠美表示，這次警察局檢肅黑幫，共查扣非法槍枝2枝，各級毒品、贓物，和不法犯罪所得13萬5200元，成效斐然；幫派份子無視法律規定，從事暴力討債及恐嚇取財等不法行為，造成被害人身心極度恐懼與財產的損失，警方的強力掃蕩，相信對全縣治安有很大的正面助益。

警察局長方仰寧表示，選舉前淨化治安，一直是縣長和警政署特別強調、重視的工作，彰警此次把6個幫派組合一舉瓦解，未來也將繼續蒐報其他幫派組織。

(中時 )