今年國慶晚會首度移師桃園，警方也推出交管措施。（桃園警方提供／賴佑維桃園傳真）

今年國慶晚會首度移師桃園，警方也推出交管措施。（桃園警方提供／賴佑維桃園傳真）

今年國慶晚會首度移師桃園，將在9日晚間5時30分在高鐵桃園站前廣場舉辦，因剛好逢國慶連假，桃園警方也將對高鐵站周邊進行管制。此外為了呼籲民眾搭乘機捷，推出搭乘機捷至會場，返程免費的優惠措施。

警方表示，民眾可在機捷A18站憑國慶晚會入場場券兌換返程憑證，該憑證請妥善保管，若遺失則無法使用返程優惠。此外管制時間為9日早上8時至晚上11時，在管制時間、路段內，禁止一般車輛進入、停車。

以下路段為管制路段：

(一) 站前東路（領航南路至高鐵北路）雙向。

(二) 青山路（青心路至站前東路）雙向。

(三) 站前西路（領航南路至青園路）雙向。

(四) 站前西路（青園路至高鐵北路）靠會場單側。

(五) 青園路（青境路至站前西路）單側。

(六) 領航南路慢車道（站前東路至站前西路）。

此外活動停車場規畫在環溪一、二停車場（桃園國際棒球場、機場捷運A19站旁），自行開車民眾建議行駛領航北路前往停車場，可避開高鐵北路尖峰路段，且為方便民眾停放於環溪一、二停車場，桃園市政府也加開免費接駁車往返停車場及高鐵站，或桃園市區民眾可將車輛停放於風禾公園旁停車場，轉搭免費接駁車往返高鐵站。

此外進、離場也規畫替代道路，如大園交流道接中山南路、領航北路至停車場。內壢交流道接中園路、青昇路、領航北路至停車場。

(中時 )