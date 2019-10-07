針對民進黨議員陳致中爆料、高雄市長韓國瑜將在14日請假一事，韓國瑜7日下午出席市府「道安會報」時強調，請假前一定會和議會溝通，一但確定要請假，一定會按照法定程序辦理。正式請假時一定會向外界正式說明、報告。

一聽到媒體追問何時要出訪美國，韓國瑜立刻轉頭問其他記者「還有沒有其他問題？」刻意避談相關問題。至於媒體關心競選辦公室上午針對資深媒體人黃光芹、低調至法院提告一事，韓國瑜則回應「歡歡會說明」，拒絕陳述相關意見。

針對道安會報，韓國瑜強調，今年將針對交通事故熱點，加強警力、科技設備的巡查及執法。同時也會委請大量義警協助指揮交通，穩定高雄市的交通安全，也希望高雄市的交通事故比例能夠下降。

韓國瑜強調，高市的A2（造成人員受傷或超過二十四小時死亡之交通事故）交通事故自5月起已有明顯下降的趨勢，但不能自滿。韓國瑜也向各相關單位喊話，年底前希望能夠將交通事故發生件數再一次下降。

高雄正逐漸升級，鐵路地下化後都市正在縫合，過程中除了考量車輛通行順暢之外，也要考量行人、自行車的通行安全，以及大眾運輸工具轉乘的便利。韓國瑜特別拜託交通、工務、捷運局，對於上述問題多多費心規劃。

據統計，交通事故九成以上是人為造成，來自許多用路人對路權的忽視，也缺乏防禦駕駛的觀念，對此韓國瑜希望教育、新聞、交通、警察等局處及監理所，加強宣導。

(中時 )