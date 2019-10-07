迎接國慶連假返鄉及觀光車潮，台中市府7日宣布交通配套。（台中市交通局／盧金足台中傳真）

迎接國慶連假返鄉及觀光車潮，台中市府7日宣布交通配套，9日起至13日實施道路交通管制及疏導措施，熱門景點及易壅塞區域調派員警依車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，公車班次依假日班次正常發車；高鐵9日至14日加開174班列車，台鐵加開205班列車，交通部推出國慶連假搭乘國道客運享票價折扣優惠，建議民眾多利用大眾運輸工具返鄉出遊。

交通局長葉昭甫指出，高速公路部分，10日至12日，每日0至5時、13日0至10時，國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道；9日至13日國道1號大雅至台中南下(

7時至9時、16時至19時)、國道1號大雅交流道北上匝道（台中方向，假日10時至12時、14時至17時）路肩開放。

此外，國道1號大雅至豐原北上(7時至9時、16時至19時)供小型車行駛路肩，實際開放里程及使用限制以現場標誌為準，國道各交流道視高速公路交通狀況，採取嚴格匝道儀控管制。

公共運輸增班，高鐵9日至14日疏運期間加開174班次列車（南下87班、北上87班），台鐵局全線將加開各級列車總計205班。

國道客運部分，搭乘86條國道客運路線享平日優惠票價或原票價85折；搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘在地客運或市區客運，享一段票(或基本里程)免費。

市府提醒，連假期間所有交通疏導管制作為，將連線警廣台中台即時插播路況，並視國道交流道周邊平面道路車流壅塞情況，適時調整號誌時制，交控中心亦將配合於CMS、即時交通資訊網、手機APP等發布國道路況及疏運訊息。

外出旅遊務必做好車況檢查，事先規畫妥善行車路線，並善用即時路況資訊，避開壅塞路段；如遇壅塞路段，請遵守交通管制措施行駛，配合指揮疏導循序前進。連假期間適逢百貨業者周年慶，建議盡量搭乘市區公車前往，使用電子票證可享10公里免費，呼籲不酒駕、不於道路紅線違停或併排停車、不闖紅燈，共同維護行車順暢及安全。

(中時 )