《大時代》已婚男星馬俊麟，被正宮梁敏婷怒爆「假戲真做」出軌王瞳，馬太太甚至一氣之下對女方提告侵權、求償400萬，逼得兩人不得不出來面對，然日前馬俊麟偕王瞳開記者會，雖爆哭認與王瞳不倫戀，女方也落淚道歉「我知道我做錯了」，然馬俊麟在記者會上卻反過來指責老婆梁敏婷提告沒事先告知，讓他不知如何面對公司及王瞳的家人，這等行為讓外界看傻眼，直呼他相當荒謬，而馬、王也因此被經紀公司民視「鳳凰藝能」下令停工反省。

馬俊麟與王瞳的不倫戀鬧得烏煙瘴氣，其所屬「鳳凰藝能」不是第一次處理公司內部感情糾紛，此前還有「浩腳翔起」阿翔與謝忻的車吻事件，可說一波未平一波又起，處境非常艱難，而非常巧合，鬧出兩檔不倫風波，民視此次金鐘獎入圍10項，卻全數槓龜，據《自由時報》報導，有台內人士自嘲公司受到桃色醜聞衝擊，「這叫十全十美，10項槓龜」。

至於馬俊麟、王瞳聯合開記者會，未能平息風波，男方甚至情緒失控，脫序護愛王瞳，反過來指責老婆的不是，挨轟糟糕程度不輸阿翔，據悉阿翔在某場合，被人拿此事來虧，讓他如坐針氈，驚恐立刻寫在臉上，尷尬至極不敢多說，足見出軌謝忻一事給他帶來慘烈的衝擊，至今雖以正常復工，卻難甩陰影。

(中時電子報)