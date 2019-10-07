北市警消獲報，忠孝橋大排水溝上被路過民眾發現浮屍，經前往打撈後，發現屍體浮腫，疑已落水多日，警方根據死者身上證件查出為7旬的婦人，現已聯繫家屬指認，並調閱周遭監視器釐清落水原因。

7日下午2時許，有民眾經過忠孝橋下時，發現大排水溝上有異物，經查看後是1具浮屍，隨即通報警消前往處理，消防人員隨後前往現場，並以快艇將浮屍撈起。

警方初步調查，婦人身上沒有顯著外傷，但疑落水多時，屍身已經浮腫，目前透過其身上證件，聯繫家屬前來指認，目前暫時排除他殺可能。

(中時 )