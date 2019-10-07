北市忠孝橋發現女浮屍 死者為7旬老婦 16:492019/10/07 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市忠孝橋下下午發現浮屍。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消獲報，忠孝橋大排水溝上被路過民眾發現浮屍，經前往打撈後，發現屍體浮腫，疑已落水多日，警方根據死者身上證件查出為7旬的婦人，現已聯繫家屬指認，並調閱周遭監視器釐清落水原因。 7日下午2時許，有民眾經過忠孝橋下時，發現大排水溝上有異物，經查看後是1具浮屍，隨即通報警消前往處理，消防人員隨後前往現場，並以快艇將浮屍撈起。 警方初步調查，婦人身上沒有顯著外傷，但疑落水多時，屍身已經浮腫，目前透過其身上證件，聯繫家屬前來指認，目前暫時排除他殺可能。 (中時 ) #浮屍 #發現 #忠孝橋 #警方 #浮腫 也許您會感興趣 推薦閱讀 白沙屯漁港驚見女屍 不排除他殺 04:102019/10/03 地方新聞 牛仔褲有卡通龍貓圖樣 白沙屯女屍待指認 09:392019/10/03 社會 探火場溫度 2殉職消防員10分鐘後失聯 10:292019/10/03 社會 交通新制上路 汐止警方加強取締！ 11:202019/10/03 生活 白沙屯漁港女屍案突破！女友人疑為200萬下狠手 13:242019/10/03 社會 苑裡再拾獲小公石虎 縣長陪同接受健康檢查 16:012019/10/03 生活 欠200萬遭追債 蛇蝎女下毒手 04:102019/10/04 社會新聞 後慈湖漏水待修 民眾等不及 04:102019/10/04 地方新聞 NASA預言 ２年內發現火星生命 04:102019/10/04 藝文副刊 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 - 社會 消防特考驚爆洩題醜聞！警大前系主任沈子勝被訴 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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