南投世界茶業博覽會將於雙十節登場，擔任代言人的「茶伯」南投縣長林明溱，7日獻出第1次，為茶博開箱文真人演出，在鏡頭前「躺下了」！
茶博邁入第10年，歷年累積的紀念茶餅、茶具加上茶伯大枕頭，還有副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智的Q版抱枕，林明溱配合演出，二話不說躺下來，任人擺布，他說躺下來很舒服，感覺很輕鬆，心情特別好！
林明溱並示範到茶博要帶的行頭，包括自備茶杯方便走訪各茶攤免費品茗，最重要帶錢，把茶葉買回家，送禮自用兩相宜。
林明溱說，到南投茶博會可以找到最好的茶，品茗之餘，還有咖啡等農特產及各項美食可以品嘗，絕對值得大家大採購，享受滿載而歸的樂趣，歡迎大家從雙十國慶到10月20日，到南投中興新村逛茶博。
此外，林明溱茶博開箱文還有「機器人版」，將印有林明溱、陳正昇和洪瑞智的Q版茶壺、茶杯抱枕，加上茶伯抱枕、縣長茶禮盒，可以排成機器人的造型，創造另類的吸睛效果。
(中時 )
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