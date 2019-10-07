嘉義市政府觀新處長張婉芬（右五）揪觀光旅宿業者拚觀光。（廖素慧攝）

交通部觀光局擴大國旅秋冬遊補助，嘉義市2萬間房間獲2000萬補助，截至7日已達到8成，即銷售1萬6000個房間，將申請第2波補助，各家飯店持續推出多項好康贈禮吸引旅客，勇媽市長黃敏惠揪大家來嘉參加2019嘉義市國際管樂節嘉年華會。

市府觀光新聞處長張婉芬說，交通部觀光局推動9月至12月秋冬國旅補助，每間房補助1000元，嘉義市旅宿業有2萬間房間，獲得2000萬補助，統計至7日已銷售1萬6000個房間，突破80％，達到第2波補助申請門檻，預估可以再爭取2000萬補助，繼續拚觀光財。

此外，經濟部配合秋冬遊補助推出「夜市消費抵用券」，旅客每房可領取4張50元消費券，也帶動嘉義市文化路夜市的買氣，旅客來嘉「一泊二食」旅遊，用消費券在文化路夜市吃特色美食小吃，吃飽也吃巧。

嘉義市旅館公會理事長李素珍說，嘉義市是阿里山入口門戶，天氣穩定，適合旅遊，有62家旅宿業者加入秋冬遊專案，且推出各項好康優惠，經濟實惠，旅客可以挑選最佳優惠方案來嘉玩，各項優惠好康可上「嘉義市觀光旅遊網」查詢。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也推出「檜來嘉驛」主題列車遊程，10月12日至12月29日推出每周六、日8班往返嘉義車站與北門車站，搭阿里山小火車檜木車廂，參觀阿里山森林鐵路車庫園區、嘉義製材所，認識阿里山林業的百年風華。

(中時 )