有家長近日在公共政策網路參與平台連署「請支持孩童生病有孩童陪病假(不扣薪)」，提及「有鑑於國內流感與腸病毒盛行，在加上一般家庭均為雙薪家庭，如有孩童生病，非得請假照顧孩童，若是腸病毒，更需要連續請假」，希望有不扣薪的陪病假，對此，勞動部部長許銘春今天表示，有薪假一天雇主要負擔99.2億元，是否要給薪是個很大的議題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請許銘春業務報告。其中，針對陪病假部分，目前在性別工作平等法部分已有每年7天的家庭照顧假併入事假計算，而公務人員一年可以有7天的有薪事假，勞工事假則是不給薪，

立委劉建國用「金包銀」諷刺勞動部，「別人的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢」，照疾管署規定，若班上得病人數達一定人數時，應停7天課，到現在竟然勞工竟然還沒有有薪的家庭照顧假；許銘春說，目前每年有7天的家庭照顧假，如依目前數據計算受私人雇用的勞工人數達804萬人，每一天有薪假雇主的成本達99.2億元，如比照公務員7天就達694.4億元。

但許銘春強調，勞動部支持對家庭照顧有利的支持，但有薪或無薪等還要與各界討論。

立委徐志榮也說，目前家庭照顧假與事假一同計算，但都是不給薪，家庭照顧假與事假有何差別？許銘春說明，雇主不得拒絕家庭照顧假，但事假雇主可以依其理由拒絕，也會牽涉全勤獎金等。

徐志榮表示，將會在這個會期提案修正「性別工作平等法」把家庭照顧假從7天修正至12天，提供勞方更多的彈性；許銘春認為，提高家庭照顧假天數可以討論，如是否要針對特殊傳染病有例外規範讓勞工可以請假等情況。

(中時 )