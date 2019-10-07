伊拉克反政府示威抗議迅速升級為致命衝突，這是伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）自去年上任以來，所面臨的最大挑戰。

伊拉克首都巴格達1日爆發動亂，之後蔓延至南部其他城鎮，在不到一週的動亂中，至少有104人遭殺害、6000多人受傷。

●無政治宗教力量介入 民眾自發性行動

超過1000人在10月1日走上巴格達和南部數座城市的街頭，抗議政府貪腐橫行、失業問題和殘破不堪的基礎建設。

示威群眾湧向巴格達具指標意義集會場所解放廣場（Tahrir Square），抗議潮看起來源自民眾自發性走上街頭，而非任何政治或宗教派別明顯介入。

鎮暴警察動用水砲、催淚瓦斯和橡皮子彈驅離群眾，當抗議民眾集結，並試圖朝內有伊拉克政府大樓和各國大使館的「綠區」（Green Zone）行進時，警方還發射實彈攻擊，造成人員傷亡。

●燎原怒火 動盪延燒

10月2日，數千人參與的抗議示威蔓延至伊拉克南部。示威群眾試圖湧進解放廣場，但當地已遭封鎖，民眾放火燒汽車輪胎、堵住主要幹道，維安部隊則封鎖綠區。

在南部城市納加夫（Najaf）和納西里耶（Nasiriyah）的示威中，鎮暴警察朝民眾開火發射實彈，據報傷亡人數持續攀升。

伊拉克什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）隨後呼籲「和平示威和大罷工」。當局在巴格達和其他好幾個城鎮實施宵禁。

●巴格達衝突不斷 全城陷入動盪

10月3日，成千上萬抗議民眾不顧宵禁，集結在巴格達和南部大城各地遊行示威，爆發嚴重衝突。鎮暴警察和士兵動用軍事車輛上的自動武器，朝天空和地面發射實彈。

街頭擠滿示威人潮，民眾在包括米山（Missan）、納加夫、巴斯拉（Basra）、瓦西特（Wasit）及巴比倫（Babylon）等多個城市的政府大樓前焚燒輪胎。

當局為壓制抗議聲勢切斷全國約75%網路，網路監測員指出，這項舉措是為了防止媒體對動亂的報導。

國際特赦組織（Amnesty International）譴責維安部隊「蠻橫」，「使用致命和不必要武力的粗暴行為」。

伊拉克總理馬帝將動亂描述為「對國家的破壞」。

●什葉派宗教領袖希斯塔尼支持 鼓舞示威群眾

在一場備受期待的午間佈道中，什葉派宗教領袖大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani）表示支持這場抗議，並呼籲伊拉克政府「在為時已晚前」聽取示威者的訴求。

希斯塔尼表示，政府「必須盡其所能改善公共服務、為失業人士找工作、結束侍從主義、處理腐敗問題，並將涉案人士送進大牢」。

聯合國呼籲，伊拉克當局應盡速針對鎮暴警察使用武力展開透明調查。

(中央社)