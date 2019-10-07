資深女星周思潔睽違24年推出新專輯《傻傻的花》，今舉行發片記者會，談到過去的她曾經歷負債1億元的日子，花了近17年還清，近年她也轉型心靈導師至各地開課，保持正能量同時外表也保養得宜，連主持人黃子佼忍不住稱讚她「看不出歲月痕跡」，至今單身的她，坦言過去「覺得自己沒資格戀愛」，但現在已經把自己「整理好了」，希望有全新開始，也笑說這次發片「要到處宣傳，可以遇到更多人」。

過去經歷負債一億元，周思潔說最辛苦的時候「沒有讓媽媽知道，怕他擔心」，也感謝那段過程「是我的禮物，讓我成長很多」，曾有媒體問如果生命重來是否想跳過那階段，周思潔則說「我不願意，那段過程是我的老師」。

記者詢問面對這些艱辛過程，時常保持正能量的她是否有崩潰過、負面想法或輕生？周思潔睜大眼睛說，「完全沒有輕生念頭，那要很大勇氣，我連耳洞都沒有，其實我很膽小」，並談到自己「傻傻的」特質，有實施在苦中不知苦，過去只有一次遭遇生命危險（討債）時才有逃跑的想法。

周思潔睽違24年重返歌壇，推出新專輯《傻傻的花》。（萊格悠提供）

周思潔過去有幾段戀情，但至今單身沒對象，朋友對她說「妳長得又不醜，應該找個男人」，周思潔認為，現在沒對象是好事「上天可能覺得我還沒準備好」。加上近年她幾乎沒使用手機、連Line都沒有，生活相當封閉，只有上課學生，她笑說「不是長輩就是太年輕」，還透露曾有男學生欣賞她而報名課程，在課後擁抱她並說「老師，妳嫁給我好嗎？」讓她印象深刻。

此次推新專輯，周思潔笑說「不瞞大家，發片到處宣傳，我表演把自己秀出去，就是希望有好的連結。她提到，之前常跟陳美鳳拍戲時，兩人聊到擇偶條件，原本自己期望另一半希望大自己10幾歲，比較成熟，結果逐年下修年紀，被陳美鳳虧「怎麼一直下降標準」。

周思潔推出同名《傻傻的花》新專輯與書，時報出版董事長趙政岷特地出席發片記者會。（萊格悠提供）

周思潔說，自己是獅子座，希望能信服另一半，並佩服、對他產生敬意、欣賞他智慧，也希望他至少自給自足，不需要多富貴，「我不是現實，而是務實」。媒體接著問離婚可以嗎？周思潔脫口：「可以啊，有孩子的也可以，我從來沒說不可以，但不倫戀不行，如果不挑的話那我很忙欸」。

(中時 )