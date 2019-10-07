苗栗陶藝術養根計畫讓國小師生認識在地陶產業文化。（何冠嫻攝）

「泥巴魔術師」成果發表會，展現孩童的陶土創作能力。（何冠嫻攝）

苗栗發展陶產業已有百年歷史，為持續推廣傳統陶藝文化，今年苗栗縣政府執行苗栗陶藝術養根計畫，結合在地陶藝家將陶文化向下扎根，帶領縣內10所國小師生，認識苗栗陶的發展脈絡到體驗陶土創作，培育孩童創作力更了解到家鄉陶瓷產業的發展影響。

縣府獲文化部110萬補助辦理「108年度苗栗陶藝術養根計畫」，縣內大同、鯉魚、新英、新港、文山、圳頭、僑善、溪洲、南和及公館國小等10所學校，獲徵選通過，由陶藝家李仁燿、溫奇才、邱正霖、鄧羽婷、王龍德、張燕鳳、徐連斌、高仕騰、林明文、謝羽杰擔任講師，透過陶藝養成課程，規畫陶藝課程及窯場參訪內容，讓孩童觀察、認識不同型態窯體與基礎概念，接觸家鄉多元的陶產業。

陶藝養根計畫成果發表會「泥巴魔術師」即日起於20日在苗栗陶瓷博物館登場。策展人陳鵬文指出，藉養根計畫讓師生了解陶瓷產業在苗栗文化發展的影響，更從陶土創作與學習裡找到終身學習的熱情，透過兩個月的學習，創造屬於自己的魔法世界。

(中時 )