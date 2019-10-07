萬華陳姓角頭去年在艋舺青山宮遶境活動時尋仇，開槍造成1死1傷。萬華警分局莊姓員警前往醫院拘提受傷的陳男時，卻被騙沒上戒具，眼睜睜見陳被友人載走，莊員事後被依脫逃罪嫌送辦，台北地檢署認為莊是一時疏忽，今給予緩起訴，須支付公庫1萬5000元。另檢方依殺人罪、脫逃罪及槍砲等罪起訴陳男。

去年11月29日深夜，艋舺青山宮靈安尊王暗訪遶境活動結束後，翌日凌晨2時許，附近的廣州街有2派人馬發生衝突。

檢警調查，陳男得知債務人會參加遶境活動，前往討債，陳先朝地面開槍示警，流彈打傷楊姓民眾。陳再開槍擊中魏姓民眾鼠蹊部，魏男送醫急救不治。

警方逮捕陳男並移送北檢複訊，檢方訊後聲請羈押禁見。但法官認為移送時間已超過24小時，裁定駁回。陳男獲釋後，因傷到西園醫院治療。檢方再發拘票，由時任桂林路派出所莊姓警員前往醫院拘提他。但陳男假裝身體不適，莊員未上戒具，陳男並趁隙打電話給友人，由友人開車到醫院載走他。直至7天後陳男才被逮捕到案。

(中時 )