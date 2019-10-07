周思潔睽違24年推出新專輯《傻傻的花》，今舉行發片記者會，此次大手筆砸下八位數發行專輯，好友范可欽出席記者會時，虧她是傻傻的花「錢」，周思潔經歷負債的人生低潮，後來還清1億元債務，靠著正能量轉換身份成心靈導師，周思潔笑說，本來只想出單曲，錄音後「細胞被打開」變成雙單曲，甚至到決定出專輯，還在台上發下豪語「我希望能活到一百歲，有天能唱到小巨蛋」。

此次以歌手身份回歸，包括知名廣告人范可欽、時報出版董事長趙政岷、資深媒體人粘嫦鈺出席記者會，好友胡瓜、曾國城、王彩樺、金玉嵐等人則傳訊恭喜她。為了圓夢，周思潔不諱言斥資千萬元發片，也出同名書《傻傻的花》，專輯跟書分別拍2組照片，包括服裝、造型師在內就花了一百多萬，全以高品質規格製作。

周思潔推出同名《傻傻的花》新專輯與書，時報出版董事長趙政岷特地出席發片記者會。（萊格悠提供）

范可欽擔任嘉賓妙語如珠，爆料60歲的周思潔能保持青春外表，除了很愛吃牛肉補充高蛋白，也用「心情」2字保養，此外周思潔私下不用手機、也沒有line，平常根本找不到人，加上至今未婚的她，只有一隻狗兒子「周lucky」，每天還會幫他刷2次牙。周思潔說，突然感覺活著真的，如果很健康，我可以為這世界做很多事，也希望有機會唱小巨蛋，並透露明年3月29日會在Legacy開唱。

60歲的周思潔保養得宜，睽違多年帶著新專輯《傻傻的花》重返歌壇。（萊格悠提供）

周思潔在台上分享新歌〈傻傻的花〉歌詞「傻傻的花傻傻地開，總有個地方叫重來，只要你精彩的盛開，想要的舞臺就是現在」時，突然情緒湧上淚灑舞台，周思潔受訪時說，自己常感動流淚，一週可以哭3到4次，像是看到樹上鳥巢母鳥飛進飛出很感動就哭了，還有搭高鐵時，吃便當欣賞風景，眼淚就掉下來，此外有一次在馬來西亞飯店中，突然下雨，搭配風聲雨聲鳥叫聲，「很像在聽千萬元的音響」，就感動落淚。

(中時 )