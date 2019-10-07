效力大聯盟波士頓紅襪隊的旅美好手林子偉，今天在國泰金控協力下舉行返台記者會，暢談年球季受傷的心情及明年目標。

林子偉本季兩次掛傷號，一次是5月份左膝韌帶扭傷，一次是8月底葬送掉擴編機會的腦震盪，談到左膝那次受傷，林子偉說：「當時身體倒下去時一度以為傷勢很嚴重，因為痛到無法起身，心想該不會韌帶整個斷了，所幸後來經過防護員協助之後可以起身，後來照MRI、X光也顯示沒有其他嚴重問題，真的是虛驚一場。」

至於8月底的受傷，林子偉坦言一開始真的對自己很生氣，「就為了救這一顆球，讓我錯過了9月擴編的機會，但其實也很感謝球隊讓我好好休息，如果當時硬要叫我上大聯盟，真的對身體是一個很大的賭注。」

林子偉補充，自己也跟老婆、朋友聊了很多，「我也挺自責怎麼拚到付出受傷代價，也曾想過或許沒那麼拚一點點，就不會受傷了，但這可能是上帝讓我命中注定遇到的考驗，或許現在受苦了，往後10年、15年的選手生涯就不會再遇到了。」

林子偉認為可能是一些小細節自己沒有掌握到，例如其他外野手就會有經驗手要去撐一下，不要讓頭直接撞到全壘打牆，或是接近全壘打牆時估計一下距離，「當時自己真的沒多想，只是眼睛盯著球、一直追著球跑，才會造成這麼悲傷的故事。」

揮別悲傷的故事，若是總教練還是計畫讓林子偉守外野的話，他也不會膽怯，他霸氣十足地說：「守就守啊！至少透過這次經驗，我懂得要去看距離、學到一些細節，就毋須去害怕了，而且我有上帝這個信仰的精神力量，為什麼要去懼怕挑戰？」

明年球季林子偉就沒有選擇權了，林子偉覺得是壓力，但也希望轉換成動力，「所以明年也是很大的機會，先不講期許成績如何，首先就希望身體健康，新的一年就忘掉以往不好的事情，目標一樣是放眼25人名單。」

(中時電子報)