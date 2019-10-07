外傳高雄市長韓國瑜將請假投入選戰，桃園市長鄭文燦7日施政報告時表示，備詢為市長的義務，若要改變調整，市政府應該跟市議會坐下來談。至於出國訪問而請假，鄭文燦認為要視內容才能決定。
高雄市議員陳致中爆料，韓國瑜將從10月14日或15日開始請假、缺席市政總質詢，雖然高雄市政府新聞局長王淺秋、韓國瑜競選總統辦公室發言人何庭歡都表示沒接到請假的訊息，但已造成熱議。
桃園市長鄭文燦在施政報告後表示，總質詢是首長重要的工作之一，若有特殊情況必須要請較長的假，應該與議會好好溝通，否則角色會有衝突，建議高雄市政府跟市議會要坐下來談。
鄭文燦也提到，備詢是擔任市長的義務，如果要改變備詢的情況，包括會期的調整等等，這些是比較大的事情，市政府跟市議會應該坐下來談，至於出國訪問算不算重大特別的事？鄭文燦認為要看是什麼樣的出國訪問，不可一概而論。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。