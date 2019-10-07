外傳高雄市長韓國瑜將請假投入選戰，桃園市長鄭文燦7日施政報告時表示，備詢為市長的義務，若要改變調整，市政府應該跟市議會坐下來談。至於出國訪問而請假，鄭文燦認為要視內容才能決定。

高雄市議員陳致中爆料，韓國瑜將從10月14日或15日開始請假、缺席市政總質詢，雖然高雄市政府新聞局長王淺秋、韓國瑜競選總統辦公室發言人何庭歡都表示沒接到請假的訊息，但已造成熱議。

桃園市長鄭文燦在施政報告後表示，總質詢是首長重要的工作之一，若有特殊情況必須要請較長的假，應該與議會好好溝通，否則角色會有衝突，建議高雄市政府跟市議會要坐下來談。

鄭文燦也提到，備詢是擔任市長的義務，如果要改變備詢的情況，包括會期的調整等等，這些是比較大的事情，市政府跟市議會應該坐下來談，至於出國訪問算不算重大特別的事？鄭文燦認為要看是什麼樣的出國訪問，不可一概而論。

(中時 )