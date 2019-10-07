剛接完女兒下課撞路樹 苗栗駕駛無呼吸心跳 17:102019/10/07 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊女接女兒下課，返家途中不料撞擊路邊大樹，救護人員協助脫困送醫急救。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣45歲楊姓女子7日下午4點多，接10歲女兒下課後，行經銅鑼128線往通霄方向，突撞上路邊大樹，苗栗縣消防局獲報趕抵，將2人送往大千醫院急救。 楊女7日接完女兒下課後，開車行經128線但突然撞擊大樹，整輛車栽進樹叢，落葉、車輛零件散落車道，駕駛受困車內，消防隊員趕抵將母女救出，女童額頭撕裂傷，但楊女已無呼吸心跳，立刻將2人送醫救治，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。 (中時 ) #女兒 #急救 #苗栗縣 #駕駛 #女童 也許您會感興趣 推薦閱讀 缺經費遭棄養 八卦道路成孤兒 04:102019/10/03 地方新聞 12歲女童魂斷越南 越籍單親媽淚謝善人助返台 10:392019/10/03 社會 苗栗縣績優公寓大廈評選出爐 竹南首馥社區奪冠 11:242019/10/03 生活 郭富城大女兒真名曝光 上名校避當熊黛林愛女同學 14:152019/10/03 娛樂 苗栗大閘蟹上市 頭份分局加強轄區養蟹場防竊 16:142019/10/03 社會 只因手機放這！50年老司機首吞罰單 19:352019/10/03 日常 裝鎮定口音卻露餡 移民署一舉逮6失聯移工 17:452019/10/05 社會 教養院女院生吃藥後突失去呼吸心跳 急救後宣告不治 12:282019/10/07 社會 苗栗縣警局雙十節交通疏導措施 15:182019/10/07 社會 媽一招讓兒秒安靜 十萬人讚：天才 16:592019/10/07 日常 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 - 萬象 消防特考驚爆洩題醜聞！警大前系主任沈子勝被訴 - 刑案 失智卻不失「色」 8旬翁爬上女看護床猥褻 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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