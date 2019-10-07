苗栗縣45歲楊姓女子7日下午4點多，接10歲女兒下課後，行經銅鑼128線往通霄方向，突撞上路邊大樹，苗栗縣消防局獲報趕抵，將2人送往大千醫院急救。

楊女7日接完女兒下課後，開車行經128線但突然撞擊大樹，整輛車栽進樹叢，落葉、車輛零件散落車道，駕駛受困車內，消防隊員趕抵將母女救出，女童額頭撕裂傷，但楊女已無呼吸心跳，立刻將2人送醫救治，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

(中時 )