街口支付不滿今周刊去年以「街口支付真有中資撐腰？一張圖看懂」報導，認為影射街口幕後有中資，控告今周刊發行人謝金河、總編輯及撰文記者3人妨害名譽，但台北地檢署調查認為，今周刊報導是在分析街口被質疑中資的原因，加上周刊引用的資料並無捏造不實，今將謝金河3人不起訴。

今周刊去年6月21日「街口支付真有中資撐腰？一張圖看懂」報導，分析街口支付的母公司「網絡股份有限公司」，指其資金來源是「台灣商品交易中心（昆山）」，背後股東除有台資、中資，更有昆山市政府持股當股東。

街口除聲明中資是惡意誹謗，並控告今周刊發行人、總編輯及撰稿記者3人；此事並引發金管會介入了解，最後認定街口並無中資問題。

檢方認為，周刊報導僅在分析街口被質疑的原因，並無直指街口就是中資，且周刊引用的資料，都是網路上就可查到的資料，認定3人罪嫌不足，今不起訴3人。

(中時 )