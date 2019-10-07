國道5號雪山隧道上周六才發生小貨車疑因爆胎而側翻，今天（7日）下午又傳出，有輛小貨車在雪隧北上段側翻，直到近40分鐘後雪隧北上才恢復雙線通車。

國道警察局第九警察隊表示，下午3時27分，接獲報案指雪隧北上16.2公里處，有1輛載運重機的自小貨車側翻，車上載運的重機掉落，占據北上2車道，因此派員管制國5北上全線車道，下午3時52分開放外側，4時5分恢復雙線通車。

這起事故原因仍待釐清，但警方表示，民眾行車前應避免疲勞駕駛，另若有載運貨物請確實綑紮穩妥，以減少交通事故的發生。

(中時 )