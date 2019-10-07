小貨車又翻 雪隧北上封閉近40分鐘 17:122019/10/07 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道5號雪山隧道北上路段在今天發生小貨車側翻，造成雪隧北上路段封閉近40分鐘。（國道警察局第九警察隊提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道5號雪山隧道上周六才發生小貨車疑因爆胎而側翻，今天（7日）下午又傳出，有輛小貨車在雪隧北上段側翻，直到近40分鐘後雪隧北上才恢復雙線通車。 國道警察局第九警察隊表示，下午3時27分，接獲報案指雪隧北上16.2公里處，有1輛載運重機的自小貨車側翻，車上載運的重機掉落，占據北上2車道，因此派員管制國5北上全線車道，下午3時52分開放外側，4時5分恢復雙線通車。 這起事故原因仍待釐清，但警方表示，民眾行車前應避免疲勞駕駛，另若有載運貨物請確實綑紮穩妥，以減少交通事故的發生。 (中時 ) #小貨車 #車道 #事故 #雙線通車 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 三鶯線圍籬占車道 考慮改單向 04:102019/10/03 地方新聞 國慶連假出遊 雪隧向烏龜車宣戰！ 16:522019/10/03 生活 台灣創新博覽會 啟英高中1金2銀 04:102019/10/04 地方新聞 小貨車爆胎自撞 雪隧一度堵車一小時 09:512019/10/05 社會 西湖溪景觀橋完工通行 光影投射點亮銅鑼夜晚 17:372019/10/05 生活 車輛請改道！ 台64五股一交流道以北目前全線封閉 17:432019/10/05 生活 忘降車斗就開車 大貨車卡路橋翹起懸空 19:272019/10/05 社會 遊覽車輪胎脫落 砸中國道警察巡邏車 20:192019/10/05 社會 西湖溪景觀橋 點亮銅鑼夜晚 04:102019/10/06 地方新聞 是否請假？韓國瑜：請假前會和議會溝通 17:042019/10/07 政治 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 - 萬象 消防特考驚爆洩題醜聞！警大前系主任沈子勝被訴 - 刑案 失智卻不失「色」 8旬翁爬上女看護床猥褻 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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