郎祖筠7日主持華視《超齡實習生》，她笑稱金鐘獎當天自己與劇團正在新竹演出《當我們同在一起》，因為當中的游安順也有入圍，吳朋奉揭獎時一行人剛好上了遊覽車要回台北，聽到得獎人是吳朋奉的當下，大家立刻做沒事狀開始吃消夜，場面逗趣。她重看張小燕獲頒終身成就獎的片段，當晚傳訊息恭喜對方，「恭喜小燕姊，兩個徒弟都得獎，相信一定比自己得獎還開心。」

郎祖筠認為張小燕獲獎實至名歸，讚她「德藝雙全」，張小燕66年電視生涯不僅為人溫暖，甚至零緋聞，言行舉止足以成為眾人表率，她感嘆，「現在看到有些演藝圈的亂象，我也很感概，不要讓人看笑話。」被問到是否暗指馬俊麟、王瞳遭爆不倫戀攜手開記者會，她的回應相當有哲理，「感情事情很難講，可是我覺得你當初會跟一個對象定終身，許下山盟海誓給承諾，不管後來你是意亂情迷，或是日久生情，不管第三者如何，反正一個銅板敲不響，等於就是你違背當初的承諾，你違背你自己。」

郎祖筠強調，「如果2人真的走不下去，起碼要先把事情解決掉，不要過多傷害，有孩子的話，你怎麼跟孩子交代，網路世界凡走過必留下痕跡。」她意有所指，「我覺得有些時候誠實面對好過一切，聖經有講過，你說一個謊，要花十倍力氣去圓。」她的婚姻一向幸福，現場也分享幸福秘笈，「彼此之間要有一個很成熟的心態，包括對彼此工作的尊重，對個人意志、獨立自主的互相尊重，要夠成熟，不要把婚姻當中的另一半變成自己的所有物。」

談到《超齡實習生》節目宗旨，郎祖筠表示，「希望家庭有需求的觀眾，可以加入我們節目，最重要是在情緒上放過自己，尤其是生病的長輩，他們退休後可能會覺得自己價值感不在，如果意會到這點，對待他們會比較溫柔。」她以當日錄影內容舉例，長輩第二春比較辛苦，旁人可能笑他臨老入花叢，面對自己或子女的心態如何調適，節目會探討。

(中時 )