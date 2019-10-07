演員李淳在《陪你很久很久》飾演陪伴邵雨薇多年的男閨蜜，他表示現實中很難想像有如此深情卻遲遲不告白的男生，日前被拍到和交往3年的女友互動熱烈，看得出他主動熱情的一面，但他坦言這2年花不少時間在港、陸拍戲，「說實話（維持感情）很辛苦、不容易。」只能靠「彼此信任」，他表示：「嘴巴上說很容易，但要在行為上做出來。」片中要和邵雨薇談情說愛，女友是否會介意，他表示：「這個工作很難免，自己心裡有個分寸就好。」自認貼心，會盡量陪伴、鼓勵女友。

邵雨薇則提到現實中，國中時有個默默守護在身邊的男生，對方在國中三年期間經常陪著走路回家，「妳想去哪裡就會陪著去，會幫忙出頭。」就連打掃時間都會幫忙搬椅子，但她一直覺得2人是好朋友，對方也強調：「對妳的照顧是順便。」高中時才坦白當時暗戀邵雨薇的心情，但已沒有追求之意，2人至今仍是好友，不過邵雨薇堅守「界線」，「偶爾聊天，約出來也會請對方帶著另一半。」

片中笑點不斷，李淳、胡瑋杰和一群男臨演在校園裸奔追逐王家梁，李淳表示不會害羞，反而覺得大家都想解放，但因從下午2點拍到傍晚，跑道太燙導致腳底燙傷。他自曝原本有「防護措施」，但因太熱流汗，選擇坦誠相見，回想拍攝情景：「有一次轉頭看畫面，真的很可怕，一群人『各種形狀』。」胡瑋杰還補充說：「後來我們就甩來甩去。」

邵雨薇剛好在場等戲，「眼睛都不知道要看哪邊？」李淳故意逗她：「想看哪裡就看哪裡啊！」談到保護私密處的裝置，邵雨薇突然問：「我以為是用嬰兒襪？」立刻被在場2位男演員嚴正抗議，李淳更搞笑說：「是用聖誕襪！」監製唐在揚表示票房若破億，將送李淳一台機車，但要求他全裸騎新車，李淳立刻答應。該片25日上映。

40名男子裸奔操場，畫面超震撼。（威視提供）

(中時 )