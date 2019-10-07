花園水道博物館內的快濾筒設施，來自英國，迄今仍保留完整。（莊曜聰攝）

園區餐飲與水道概念連結，以在地食材料理，相當美味。（莊曜聰攝）

園區美食中外合璧，有不同主題呈現。（莊曜聰攝）

台南市政府整修有百年歷史的國定古蹟原台南水道，並與周邊區域結合打造「山上花園水道博物館」，完工後將在這次雙十連假正式對外開放，睽違37年後風華再現，園區餐飲也以台南水道做為靈感發想，與在地農特產品結合，推出一系列的特色主題料理，包括水道咖啡、水道冰沙、甘蔗雞、蝙蝠文創福氣糖等，邀民眾一起來走訪古蹟、大啖美食。

南市文化局長葉澤山指出，配合博物館開幕，園區規畫一連串的精彩活動，還要在綠地舉辦野餐趴，而園區內也設有博物館紀念品部與水道咖啡餐飲等常態性商店，屆時將會同步營運，整體風格保留傳統建築復古原味，帶領參訪的遊客走入時光隧道。

葉澤山表示，水道咖啡委由新化區的「街役場古蹟餐坊」團隊經營，以「歷史古蹟、風華再現」的理念，開發各式類型的料理及飲品，並在園區設有4個販售區，分別提供遊客不同主題的美食體驗。

業者郭秋伶說，為了傳達在地精神，食材主要原料絕大部分都來自台南，包括龍眼蜜、放山雞、甘蔗、木瓜、芭樂、火龍果、燕麥等，種類也是中外合璧，有包子、饅頭，還有西式潛艇堡，也能吃到日式關東煮，另外也開發蝙蝠造型的文創麥芽糖，凸顯出山仔頂淨水池區的生態特色，是園區的招牌小物。

山上花園水道博物館開幕期間至10月16日止（15日逢週二休館），台南市民憑證可享免費參觀，外縣市與國外遊客門票僅收100元，為鼓勵鄰近亮點順遊，10月份持「台南左鎮化石園區」門票票根前來的民眾，購票也享有半價優惠。

(中時 )