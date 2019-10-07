台中地標性高樓建案，結構、配備雙升級成焦點，消費者在慎選高樓住宅時，除房價、地段、景觀，特別留意結構、安全設計，台灣位處地震帶常感受地震威力，台中豪宅出現台灣唯一與台北101同級「風阻尼球」的住宅大樓，在屋頂配置「風阻尼球」首度曝光，花大錢買豪宅，安全第一。

大陸建設插旗台中豪宅市場，請出義大利國寶級設計師，在高端客層打響高知名度，為在豪宅市場區隔結構特色，新建案「宝格」，針對耐震的鋼骨結構超高層大樓，鋼結構的搖晃感更是明顯，台中市豪宅出現一棟成為台灣唯一與台北101同級使用「風阻尼球」的住宅大樓。

建商以今年8月8日的地震比較，當時造成台中市平原地區3級震度，但制震設備發揮效用下，位移程度減少約40％；搖晃時間由原本的95秒，降為28秒，搖晃時間減少70％，讓地震帶來的不適感降到最低，增加居住舒適度。

在地震頻繁的台灣，聯聚建案為住戶安全，將耐震係數從法令規定的0.288G提升至0.33G，聯聚中雍大廈甚至提升到0.409G，高於法規要求42％，結構技師楊榮坤表示，聯聚對建築結構，採用的建材與搭配廠商最高規格等級，確保建築的品質與安全，絕不妥協。

富邦「天空樹」建築體共置入有394組日規雙制震消能系統，建物耐震係數達0.408G，可減緩近20％的搖晃程度，達7級抗震，高安全品質的豪宅規畫擄獲高端自住客群。

(中時 )