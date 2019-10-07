時序入秋，緊接著又是國慶連假，來北海岸走走吧！深澳漁港有象鼻岩、酋長岩，還有豐富海產。新北市政府自104年起逐年推動「智能漁港政策」，於本市重點漁港設置智慧管理漁船岸水電補給系統、智慧路燈系統、免費WIFI熱點，並推廣漁港商家使用行動支付，逐步落實智能漁港政策，提升節能效率，讓民眾到漁港觀光很便利！

人員操作智慧路燈控制系統。（圖取自新北市漁業處官網）

新北市深澳漁港有豐富的觀光資源，除了當地盛產的小卷、白帶魚等海鮮，也有象鼻岩、酋長岩等特殊海蝕地景，吸引了大量人潮到港觀光，為了有效管理漁港並提供民眾便利性，在新北市政府的努力下，於108年開始積極引進智慧管理系統，除落實漁船用水電的使用者付費原則外，也設置觀光友善設施，如完善當地的停車場及廁所等基礎設施，更設置了智慧互動導覽面板，及提供免費WIFI熱點供民眾使用，漁港當地商家也主動配合申辦行動支付，讓民眾來漁港輕鬆觀光，滿載而歸，逐步實現智能漁港願景。

在管理系統的提升上，市府自104年起在澳底漁港首推漁船岸水電補給系統，至今已推廣到境內11處漁港，提升漁民補給作業安全性，落實使用者付費原則，相較過去，每個漁港每年約可節省約4成水電費。另外擇定本市深澳漁港作為示範港，今年已辦理深澳漁港港區路燈智慧化，引進包含自動調光、自動報修等功能的漁港路燈智慧管理系統，後續也將推展至本市其他重點漁港。

新北市府以「智慧節能友善漁港」為願景，深澳漁港的智能設施除了便利當地民眾，也讓國外遊客能使用免費網路及當地的電子導覽，讓漁港觀光接軌國際，增加漁港的附加價值，讓智慧節能友善漁港願景逐步實現！

互動式電子導覽地圖。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)