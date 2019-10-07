台中市39歲滕姓毒品通緝犯7日上午駕友人的友人BMW外出，路上遇到保大巡邏車因心虛加速逃逸，結果自撞民宅騎樓柱子後棄車赤腳逃跑，警方也不放棄追趕200公尺強勢將他壓制在地，滕男竟忍不住抱怨，「又不是不認識，這樣難看啦！」，警則怒斥，「車撞成這樣還敢說。」

台中市警局保安大隊第一中隊7日上午8點多巡經南屯區公益路二段，發現滕男駕白色BMW自小客併排違停，即下車勸離，未料他竟踩油門逃逸，隨即失控竟直接撞上路旁騎樓柱子，滕男撞車後棄車逃跑，員警不放棄追逐了約200公尺，滕男跑到鞋子都掉了才在一棟大樓騎樓跌倒，被趕到的洪員一把制伏並上銬逮捕。

未料被警方壓制在地後，滕男竟抱怨，「又不是不認識，這樣難看啦」，警察也不示弱怒斥，「幹嘛搞成這樣，好好一輛車也撞壞」，警方隨後在被撞毀的BMW車上查出一包K他命毒品，同時查出滕男因毒品案遭通緝，滕男則供稱，因車內攜毒又被通緝，看到警車才心虛逃竄；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌移送歸案。

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(中時 )