新生代台語歌手許富凱6日在家鄉高雄旗山舉辦免費音樂同樂會，花費50萬元邀請在地鄉親同樂，許富凱阿公、阿嬤開心當嘉賓，跟許富凱合唱2首歌，阿嬤在萬人面前誇孫「孝順又貼心」，讓許富凱害羞說「哎唷！那是我該做的。」他分享在家鄉開唱的想法已經很久了，感謝旗山鄉親及粉絲動員力量，「這個小夢想終於實現了，人生的夢想清單再完成一筆」。

新生代台語天王許富凱6日在家鄉高雄旗山舉辦免費音樂同樂會。（時代創藝提供）

在音樂同樂會中，許富凱穿著造型師從泰國買回的黃色西裝，他打趣說，「旗山名産是香蕉，出生成長在這塊土地上的我，今天特别把自己變成旗山名産。」音樂會上還大方送出地方名産香蕉，讓很多鄉親與粉絲開心的說，來這邊聽歌還有香蕉吃，讓人心情很好。

許富凱回到家鄉高雄旗山開唱，找阿公阿嬤當嘉賓。（時代創藝提供）

一連在音樂會中唱23首歌，還透露阿嬤是「史上最難喲的嘉賓」，到了當天早上阿嬤才答應。唱到〈家後〉時，許富凱突然爆淚感性說，「每次回來都覺得旗山在變，看我長大的長輩一個個離開」，並說道自己想趁現在趕快回旗山開音樂會，唱給喜愛富凱歌聲的長輩們聽，「我今天終於做到了」。

許富凱6日在家鄉高雄旗山舉辦免費音樂同樂會。（時代創藝提供）

許富凱身穿黃色西裝，自喻跟香蕉一樣「都是旗山名產」。（時代創藝提供）

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